Назначение

Иса Татиев утвержден в должности начальника управления Ингушетии по защите населения от ЧС

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Указом Главы республики Иса Татиев назначен начальником управления по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС региона, сообщил газете «Ингушетия» представитель ведомства.

«В должности начальника управления республики по обеспечению деятельности по защите населения и территории от ЧС утвержден Иса Татиев, который ранее исполнял обязанности руководителя ведомства», — сказал собеседник издания.

Как отметили в ведомстве, указ о его назначении на этот пост подписал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Особое внимание структура уделяет внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», результатом реализации этого проекта должно стать как сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, так и снижение общего числа нарушений ПДД.

Ранее Татиев на протяжении нескольких лет возглавлял ГУП «Дирекция по строительству» при региональном главке МЧС, занимался организацией работы по возведению домов для жителей оползневой зоны Малгобека и Малгобекского района. В качестве исполняющего обязанности, он возглавляет управление с середины марта этого года.

До него упомянутым ведомством руководил Ибрагим Ганижев.

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