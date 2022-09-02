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Ислам Арапханов назначен старшим тренером известного ингушского спортклуба «Ади Ахмад»

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Ислама Арапханова назначили старшим тренером известного ингушского спортивного клуба «Ади Ахмад», сообщили в Минспорта республики.

Об этом стало известно от главного тренера по греко-римской борьбе, президента федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслана Белхороева.

Он особо отметил, что Арапханов много лет занимался греко-римской борьбой в Москве, является мастером спорта по данной дисциплине, очень ответственный и любящий тренерскую работу человек.

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