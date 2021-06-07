Грэпплинг

Ислам Хазбиев стал двукратным победителем республиканского турнира по грэпплингу

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Борец Ислам Хазбиев одержал уверенную победу на республиканском турнире по грэпплингу Ekazhevo open, который в минувшие выходные прошел в Ингушетии. Об этом корреспонденту нашей газеты сообщили в группе поддержки юного спортсмена. По словам собеседника нашего издания, Исламу не было равных в двух весовых категориях.

«На республиканском турнире по грэплингу Ислам Хазбиев занял два первых места в весовых категориях 42 кг и 55 кг», — сказал представитель группы поддержки.

По его информации, в общей сложности в рамках турнира борец провел пять схваток. Хазбиев также получил специальный приз как лучший грэпплер.

Отметим, что республиканский турнир по грэпплингу Ekazhevo open проходил на базе физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Экажево накануне. В соревнованиях могли принять участие юные спортсмены из разных населенных пунктов Ингушетии в возрасте от 6 до 13 лет. В рамках турнира были разыграны награды в общей сложности в 30-ти весовых категориях. Победители состязаний были награждены чемпионскими поясами, медалями и грамотами, а обладатели специальных призов еще и денежными вознаграждениями.

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