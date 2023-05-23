Ислам Хазбиев стал победителем открытого чемпионата Северо-Запада по бразильскому джиу-джитсу

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», на этих соревнованиях Хазбиев занял первое место в разделе Gi и первое место в разделе No-Gi в весовой категории до 55 кг.

По словам специалистов, Ислам демонстрирует большую волю к победе и несомненный спортивный талант.

Напомним, юный ингушский боец в возрасте до 14 лет занял первое место на Всероссийских соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу Newaza, проходивших в прошлом году в Челябинске.