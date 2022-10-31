Ислам Опиев из Ингушетии стал серебряным призером кубка России по греко-римской борьбе

В турнире в Уфе участвовало более 150 борцов-классиков из 24 регионов России. Чемпион мира и Европы среди спортсменов до 23 лет, представляющий спортивный клуб «Ади Ахмад», Ислам Опиев выступал в весовой категории до 77 кг.

Как сообщил и. о. министра спорта, президент региональной федерации спортивной борьбы Руслан Белхороев, ингушский спортсмен ввиду серьезной травмы два года не выходил на ковер.

«После долгого застоя Ислам Опиев впервые за два года принимал участие в соревнованиях. Все, кто хоть немного смыслят в спорте, знают, как это сложно, после такого долгого застоя набирать форму и принимать участие в серьезных стартах, но Ислам справился, его первый выход на ковер после продолжительного лечения — стало участие в кубке России. Сейчас Ислам практически восстановился, ему предстоит сложная работа, он к ней готов и трудится, чтобы вновь стать фаворитом в своем весе», — подчеркнул Белхороев.

По его словам, в кубке России в Уфе принимали участие Амирхан Цечоев и Рамазан Арапханов. Ответственным на соревнованиях был тренер высшей категории Алихан Арапханов.