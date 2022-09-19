Карате

Ислам Янарсанов завоевал «золото» на чемпионате России по всестилевому карате

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Ингушский спортсмен Ислам Янарсанов завоевал «золото» на чемпионате России по всестилевому карате в г. Анапе.

Республику на турнире представляли 5 спортсменов. Результативным оказалось выступление Ислама Янарсанова (тренеры Шаухалов Абдул-Азит, Шибилов Гирихан). Он выступал в весовой категории до 90 кг в дисциплине «средство защиты» и выполнил норматив мастера спорта России.

Отмечается, что Ислам провел четыре схватки и прошел путь до финала без ошибок. В поединке за первое место ингушский каратист одержал победу над спортсменом из Дагестана.

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