Ислам Янарсанов завоевал «золото» на чемпионате России по всестилевому карате

Республику на турнире представляли 5 спортсменов. Результативным оказалось выступление Ислама Янарсанова (тренеры Шаухалов Абдул-Азит, Шибилов Гирихан). Он выступал в весовой категории до 90 кг в дисциплине «средство защиты» и выполнил норматив мастера спорта России.

Отмечается, что Ислам провел четыре схватки и прошел путь до финала без ошибок. В поединке за первое место ингушский каратист одержал победу над спортсменом из Дагестана.