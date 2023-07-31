Исмаил Ханиев стал победителем всероссийского турнира по вольной борьбе

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, в универсальном комплексе «МТЛ Арена» в Самаре состязались команды из Самарской, Амурской, Брянской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Тульской, Оренбургской, Ульяновской, Херсонской областей, Чувашии, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, ДНР, ЛНР, Крыма и других регионов России.

Отмечается, что Исмаил Ханиев боролся в весовой категории до 71 кг, провел четыре победные схватки и вышел в финал.

В решающей встрече со счетом 3:0 молодой ингушский борец победил оппонента Ислама Емзешева из Москвы, став, таким образом, победителем соревнований.