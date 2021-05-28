Исмаил Ханиев выступит на юношеском чемпионате Европы по вольной борьбе

По информации собеседника нашего издания, спортсмен будет выступать в категории до 52 кг.

Отметим, что чемпионат Европы по спортивной борьбе стартовал в столице Болгарии накануне и завершится 30 мая. Вольники вступят в борьбу за медали в предпоследний день соревнований, 29 мая.

На коврах Asics Arena Sport hall в Софии среди представителей вольного стиля будут разыграны награды в 10 категориях: 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75 и 85 кг. По правилам турнира, в состязаниях смогут принять участие не более 13 борцов от каждой страны и не более 2 спортсменов в каждом весе.