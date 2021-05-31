Вольная борьба

Исмаил Ханиев завоевал «бронзу» чемпионата Европы по вольной борьбе в Болгарии

0

Представитель спортивного клуба «Чингиз» Исмаил Ханиев стал бронзовым призером чемпионата Европы по вольной борьбе среди юношей до 15 лет в категории до 52 кг, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе клуба.

Пропустив первый круг, в поединке 1/8 финала наш борец не оставил шансов представителю Македонии Мемеди, а затем повторил свой успех в четвертьфинале, разгромив Ферхата из Турции.

В полуфинале борец из Ингушетии со счетом 5:2 уступил другому россиянину, Саиду Гергокову, в последствии ставшему победителем состязаний в этом весе, а в схватке за третье место без труда одолел Айрапетяна из Армении.

Всего же российская команда завоевала 8 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды.

Как ранее сообщала наша газета, чемпионат Европы по спортивной борьбе стартовал в Софии 27 мая и завершился 30 мая. На коврах Asics Arena Sport hall среди представителей вольного стиля были разыграны награды в 10 категориях: 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75 и 85 кг. По правилам турнира, в состязаниях могли принять участие не более 13 борцов от каждой страны и не более 2 спортсменов в каждом весе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»
Дмитрий Медведев поблагодарил жителей регионов за участие в предварительном голосовании «Единой России»
В Ингушетии завершилось предварительное голосование «Единой России»
Военнослужащие из Ингушетии предотвратили трагедию на пожаре в Нижегородской области
Жители сел Долаково и Кантышево Ингушетии показывают на праймериз «Единой России» большую активность
Наплыв избирателей наблюдается на счетных участках в Сунже и Сунженском районе Ингушетии
Михаил Илезов: «Предварительное голосование — это хорошая возможность услышать жителей региона»
Вмешательство полиции позволило предотвратить кровопролитие в ходе потасовки из-за земли в Ингушетии
В городе Карабулаке Ингушетии предвыборное голосование партии «Единая Россия» проходит без нарушений
Вице-премьер Ингушетии: социальная политика в приоритете властей республики
Мэр Малгобека отмечает высокую явку избирателей на предварительном голосовании «Единой России»

Главное

Яндекс.Метрика

 