Исмаил Ханиев завоевал «бронзу» чемпионата Европы по вольной борьбе в Болгарии

Пропустив первый круг, в поединке 1/8 финала наш борец не оставил шансов представителю Македонии Мемеди, а затем повторил свой успех в четвертьфинале, разгромив Ферхата из Турции.

В полуфинале борец из Ингушетии со счетом 5:2 уступил другому россиянину, Саиду Гергокову, в последствии ставшему победителем состязаний в этом весе, а в схватке за третье место без труда одолел Айрапетяна из Армении.

Всего же российская команда завоевала 8 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых награды.

Как ранее сообщала наша газета, чемпионат Европы по спортивной борьбе стартовал в Софии 27 мая и завершился 30 мая. На коврах Asics Arena Sport hall среди представителей вольного стиля были разыграны награды в 10 категориях: 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75 и 85 кг. По правилам турнира, в состязаниях могли принять участие не более 13 борцов от каждой страны и не более 2 спортсменов в каждом весе.