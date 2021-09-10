Бокс

Исмаил Илиев и Сулейман Сиссохо успешно прошли процедуру взвешивания

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Претенденты на титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Intercontinental) Исмаил Илиев и Сулейман Сиссохо прошли обязательную процедуру взвешивания, а также сделали традиционное фото «лицом к лицу», сообщил нашей газете менеджер ингушского боксера Хусейн Бузуртанов. Бой между спортсменами состоится завтра вечером в парижском Ролан Гарросе.

Как ранее сообщало наше издание, соперник Илиева в предстоящем поединке, как и место проведения боя окончательно определились всего две недели назад. Ранее сообщалось, что оппонентом ингушского бойца может стать Диего Габриэль Чавес, но, по словам Хусейна Бузуртанова, команда Сиссохо предложила более привлекательные условия.

Напомним, что для Исмаила Илиева, выступающего в профи с апреля 2015 года, предстоящий поединок станет 16-м в карьере. В его активе 13 побед, 2 поражения и 1 ничья. Подготовку к этому бою он проводил под руководством Сандиса Клейнса и Антона Кадушина.

Сулейман Сиссохо дебютировал в качестве профессионала в 2017 году. На сегодняшний день на его счету серия из 13 успешных боев, в восьми из которых его соперники побывали в нокауте.

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