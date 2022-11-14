Исмаил Илиев победил Александра Журавского в рамках вечера профессионального бокса в Москве

Отмечается, что выступающий в первом среднем весе казахстанский боксер Александр Журавский провел в Москве 24-й бой на профессиональном ринге.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», поединок, который был рассчитан на восемь раундов, завершился уже в шестом после того, как 37-летний боксер из Павлодара снялся с боя.