Бокс

Исмаил Илиев проведёт рейтинговый бой с Диего Габриэлем Чавесом

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Боксёр-профессионал Исмаил Илиев в сентябре вновь выйдет на ринг, сообщил «Ингушетии» его менеджер Хусейн Бузуртанов.

«12 сентября в Дубае состоится десятираундовый рейтинговый бой между Исмаилом Илиевым и аргентинцем Диего Габриэлем Чавесом», — сказал он.

По информации менеджера ингушского бойца, Илиев активно готовится к предстоящему поединку. Первую часть кэмпа спортсмен провел в Риге под руководством Сандиса Клейнса, с которым он сотрудничает на протяжении нескольких лет. В настоящее время боксер находится в Москве, где продолжает тренироваться с наставником сборной России Антоном Кадушиным.

Напомним, что Исмаил Илиев дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2015 года. На его счету 16 поединков, в 13-ти из которых ему удалось взять верх над соперником.

Оппонент ингушского спортсмена выступает в профи с 2008 года. За это время он успел провести 36 боев. В его личной копилке 28 побед, 7 поражений и 1 ничья, причём 4 неудачи он потерпел в течение последних трех лет.

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