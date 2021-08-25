Исмаил Илиев проведёт рейтинговый бой с Диего Габриэлем Чавесом

«12 сентября в Дубае состоится десятираундовый рейтинговый бой между Исмаилом Илиевым и аргентинцем Диего Габриэлем Чавесом», — сказал он.

По информации менеджера ингушского бойца, Илиев активно готовится к предстоящему поединку. Первую часть кэмпа спортсмен провел в Риге под руководством Сандиса Клейнса, с которым он сотрудничает на протяжении нескольких лет. В настоящее время боксер находится в Москве, где продолжает тренироваться с наставником сборной России Антоном Кадушиным.

Напомним, что Исмаил Илиев дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2015 года. На его счету 16 поединков, в 13-ти из которых ему удалось взять верх над соперником.

Оппонент ингушского спортсмена выступает в профи с 2008 года. За это время он успел провести 36 боев. В его личной копилке 28 побед, 7 поражений и 1 ничья, причём 4 неудачи он потерпел в течение последних трех лет.