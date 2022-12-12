Исмаил Муцольгов стал победителем Кубка мира по боксу нефтяных стран
Ингушский спортсмен Исмаил Муцольгов стал победителем XIX Кубка мира по боксу нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в г. Белоярский, ХМАО. Муцольгов выступил в весовой категории до 71 кг.
За звание лучших в своих весовых категориях сражались более 100 спортсменов из 10 стран: России, Таджикистана, Азербайджана, Египта, Узбекистана, Республики Беларусь, Кыргызстана, Гвинеи, Конго и Зимбабве.