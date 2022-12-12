Исмаил Муцольгов стал победителем Кубка мира по боксу нефтяных стран

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования прошли в г. Белоярский, ХМАО. Муцольгов выступил в весовой категории до 71 кг.

За звание лучших в своих весовых категориях сражались более 100 спортсменов из 10 стран: России, Таджикистана, Азербайджана, Египта, Узбекистана, Республики Беларусь, Кыргызстана, Гвинеи, Конго и Зимбабве.