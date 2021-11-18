Исполнение бюджета Ингушетии по доходам за 9 месяцев текущего года впервые за 10 лет составило более 60%

«Мы провели достаточно серьезные мероприятия, по итогам которых в этом году за девять месяцев наполнение бюджета у нас увеличилось на 19%, что в абсолютных цифрах составляет 768 миллионов рублей. Впервые за последние 10 лет на 1 октября текущего года исполнение бюджета в плане доходов составило более 60%», — цитирует Фурсова ТАСС.

По его словам, вопрос пополнения регионального бюджета и увеличения собственных доходов остается одним из самых актуальных и сложных для Ингушетии, главой республики поставлена задача, усилить работу в данном направлении.

«Стараемся доходность бюджета повышать, но объем долгов не позволяет нам пускать эти деньги на развитие», — добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что общий объем доходов, предусмотренный бюджетом Ингушетии на 2021 год, составлял 31,142 млрд рублей, а расходная часть — 31,257 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета составил 115,6 млн рублей.