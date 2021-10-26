Исполняющим обязанности министра финансов Ингушетии назначен Адам Хамчиев

Хамчиев Адам Османович окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит, экономист». Затем получил юридическое образование в Ингушском государственном институте по специальности «юриспруденция».

Работал в министерстве финансов республики, где начинал работу специалистом I категории отдела АПК.

В 1998 году началась его карьера в управлении федерального казначейства Минфина России по Ингушетии, где он проработал 23 года.

Адам Хамчиев отмечен государственными наградами за свою профессиональную деятельность. Кроме почетных грамот и благодарностей от своего руководства, он имеет две памятные ведомственные медали «25 лет казначейству России», медаль «За службу в органах казначейства России» ХХ лет" и юбилейную медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией».

Новый исполняющий обязанности министра финансов — заслуженный юрист Ингушетии, имеет нагрудный знак «Отличник финансовой работы», сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.