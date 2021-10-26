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Исполняющим обязанности министра финансов Ингушетии назначен Адам Хамчиев

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Адам Хамчиев

Указом Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова исполняющим обязанности министра финансов республики назначен Адам Хамчиев ранее занимавший должность заместителя руководителя управления федерального казначейства по региону.

Хамчиев Адам Османович окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит, экономист». Затем получил юридическое образование в Ингушском государственном институте по специальности «юриспруденция».

Работал в министерстве финансов республики, где начинал работу специалистом I категории отдела АПК.

В 1998 году началась его карьера в управлении федерального казначейства Минфина России по Ингушетии, где он проработал 23 года.

Адам Хамчиев отмечен государственными наградами за свою профессиональную деятельность. Кроме почетных грамот и благодарностей от своего руководства, он имеет две памятные ведомственные медали «25 лет казначейству России», медаль «За службу в органах казначейства России» ХХ лет" и юбилейную медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией».

Новый исполняющий обязанности министра финансов — заслуженный юрист Ингушетии, имеет нагрудный знак «Отличник финансовой работы», сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

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