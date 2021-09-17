Выборы

Испорченных бюллетеней на избирательном участке в Назрани не обнаружено

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Информация из соцсетей о нарушениях на избирательном участке № 608 в Назрани не подтвердилась, сообщили газете «Ингушетия» в избирательной комиссии республики.

«Установлено, что съемка видеоматериала произведена накануне дня голосования. На размещенном видео члены участковой избирательной комиссии обсуждают предстоящую работу с избирательными бюллетенями, которая предусмотрена законодательством», — рассказали в Избиркоме.

Собеседник издания пояснил, что в соответствии с нормами статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» комиссия обязана обеспечить сохранность избирательных бюллетеней. Кроме того проставить на них печати и подписи двух членов комиссии, наклеить специальные марки на бюллетенях для голосования на выборах депутатов Госдумы РФ. В избирательных бюллетенях по федеральному округу должны быть зачеркнуты сведения об одном из кандидатов, исключенном из списка кандидатов.

«С выездом на место проверены условия хранения и состояние избирательных бюллетеней, находящихся на участке № 608. В результате установлено, что условия хранения соответствуют предъявленным требованиям. Ни один бюллетень не испорчен и не использован для иных целей, кроме установленных законом. Бюллетени подготовлены для выдачи избирателям, на них наклеены специальные марки и поставлены подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса», — заверили в избирательной комиссии.

В Избиркоме считают, что размещенная в Интернете информация носит провокационный характер и направлена на дискредитацию работы избирательных комиссий.

Ранее в ингушских пабликах распространилось видео с сообщением о якобы фальсификации в ходе голосования, интернет-пользователи заявили, что представители участкового избирательного участка № 608 на базе 11-ой назрановской школы заранее заготовили подложные бюллетени.

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