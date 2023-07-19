Испытательная лаборатория Ингушского РСЦ прошла аккредитацию в государственной системе

Как сообщили в ведомстве, процедура на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и критериям аккредитации проводилась по трём ключевым принципам — объективность, беспристрастность и компетентность.

Процесс аккредитации проходил в два этапа. Сначала испытательную лабораторию проверили на наличие нормативной документации, на оснащённость всем необходимым оборудованием, помещениями, реактивами, стандартными образцами. Второй этап заключался в оценке знаний и умений специалистов, которые в режиме видеоконференцсвязи подтвердили свой профессионализм и компетентность, выполняя контрольные задания экспертной группы.

В целом, подготовка к аудиту и сама процедура соответствия длились несколько месяцев. На всех этапах проверки лаборатория ингушского филиала Россельхозцентра продемонстрировала полное соответствие требованиям ГОСТа и критериям «Росаккредитации». Ей присвоен уникальный номер в реестре аккредитованных лиц — RA. RU.21РА73.

В область аккредитации вошли 5 методик испытаний (исследований) и измерений по определению посевных качеств семян: чистота, влажность, всхожесть, жизнеспособность, масса 1000 семян.

Отмечается, что в настоящее время испытательная лаборатория Ингушского Россельхозцентра является единственной в регионе, которой даны полномочия проводить исследования растениеводческой продукции. Только эта лаборатория аккредитована проверять посевные качества семенного материала.