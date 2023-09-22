Сельское хозяйство

Испытательная лаборатория Ингушского РСЦ проверяет семена на посевные качества

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Филиал Россельхозцентра в Ингушетии помогает хозяйствам республики с выбором семенного материала для осенней посевной кампании, которая стартует в ближайшее время.

Специалисты РСЦ особо отметили, что перед сельхозпредприятиями региона стоит задача уложиться в сроки и провести все необходимые мероприятия.

Так, Сунженский районный отдел Россельхозцентра проверяет семена озимых культур на посевные качества. На днях в лаборатории изучили очередные партии семян. Среди них озимый ячмень (780 тонн), яровой ячмень (200 тонн), горчица (50 тонн) и озимая пшеница (1035 тонн).

По итогам всех мероприятий был сделан однозначный вывод — представленный семенной материал соответствует ГОСТ Р 52325-2005.

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