Испытательная лаборатория Ингушского РСЦ проверяет семена на посевные качества
Филиал Россельхозцентра в Ингушетии помогает хозяйствам республики с выбором семенного материала для осенней посевной кампании, которая стартует в ближайшее время.
Специалисты РСЦ особо отметили, что перед сельхозпредприятиями региона стоит задача уложиться в сроки и провести все необходимые мероприятия.
Так, Сунженский районный отдел Россельхозцентра проверяет семена озимых культур на посевные качества. На днях в лаборатории изучили очередные партии семян. Среди них озимый ячмень (780 тонн), яровой ячмень (200 тонн), горчица (50 тонн) и озимая пшеница (1035 тонн).
По итогам всех мероприятий был сделан однозначный вывод — представленный семенной материал соответствует ГОСТ Р 52325-2005.