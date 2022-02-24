Вольная борьба

Исропила Баркенхоева назначили старшим тренером юниорской сборной Ингушетии по вольной борьбе

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В тренерском штабе сборной Ингушетии по вольной борьбе произошли перестановки, президент федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев назначил новым страшим тренером юниорской сборной региона Исрапила Баркенхоева.

«Исрапила я знаю, как очень грамотного специалиста и профессионала в своем деле. Уверен, что данный опыт поможет ему в реализации планов по развитию спортивной борьбы в Ингушетии», —цитирует Белхороева пресс-служба Минспорта Ингушетии.

Баркенхоев является судьей третьей международной категории по спортивной борьбе, на этом посту он сменил Хусена Мержоева

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