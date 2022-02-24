Исропила Баркенхоева назначили старшим тренером юниорской сборной Ингушетии по вольной борьбе
В тренерском штабе сборной Ингушетии по вольной борьбе произошли перестановки, президент федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев назначил новым страшим тренером юниорской сборной региона Исрапила Баркенхоева.
«Исрапила я знаю, как очень грамотного специалиста и профессионала в своем деле. Уверен, что данный опыт поможет ему в реализации планов по развитию спортивной борьбы в Ингушетии», —цитирует Белхороева пресс-служба Минспорта Ингушетии.
Баркенхоев является судьей третьей международной категории по спортивной борьбе, на этом посту он сменил Хусена Мержоева