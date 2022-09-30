Исследование школьников из Ингушетии войдет во Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов

Отмечается, что школьники под руководством учителя биологии отбирали образцы почв из разных мест — на картофельном поле в Кантышево, во дворе гимназии, на очистных сооружениях в Назрани. Образцы отбирались из поверхностных почвенных разрезов, максимальная глубина которых достигала 0,7 метра.

«Мы нашли много интересных микроорганизмов, которые требуют дальнейшего изучения. Пришли к выводу, что азотобактерии присутствуют во всех анализируемых образцах почвы. Самыми активно растущими и многочисленными оказались штаммы азотфиксирующих бактерий, взятые с картофельного поля», — рассказала Рафида Парагульгова, учитель биологии гимназии.

Работа гимназистов внесла вклад в большой проект, направленный на решение важной экологической задачи — поддержания плодородия и биологических свойств почв во всем мире. Участники проекта освоили научные методы и пополнили коллекцию штаммов азотфиксаторов, которые отправили для дальнейших научных исследований в Новосибирский Академгородок.

«За эти три месяца мы не выпускали микроскоп из рук: характеризовали физико-химические свойства почв, делали микропрепараты почвенных бактерий. Работы было много, но она была увлекательная и интересная», — поделилась участница проекта Салима Евлоева.

Напомним, что исследовательская программа «Всероссийский атлас почвенных микроорганизмов, как основа для поиска новых противомикробных продуцентов и ферментов с уникальными свойствами» реализуется в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019 — 2027 годы при поддержке министерства науки и высшего образования России.