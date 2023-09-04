Исследователи зафиксировали частичное обрушение стены полубоевой башни в Ингушетии

«Там имеются поврежденные три боевые, одна полубоевая и двенадцать жилых сооружений. До настоящего времени сохранилось 12 семейных склепов, также на территории комплекса имелась ранне мусульманская мечеть», — рассказал представитель заповедника.

Как отметил собеседник издания, при совершении планового обхода зафиксировано частичное обрушение верхнего угла северо-восточной стены и верхней части западной стены полубоевой башни комплекса, на которой ранее проводились противоаварийные работы, в том числе консервация и стяжка.

По итогам инспекции специалисты составили акты технического состояния памятника и направили их в комитет госохраны объектов культурного наследия республики.