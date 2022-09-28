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Итоги референдумов — закономерность, считает Глава Ингушетии

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Махмуд-Али Калиматов

Итоги референдумов, когда более 90% жителей проголосовало за вхождение в состав России, — это закономерность, считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Теперь, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей у нас с вами совместное будущее в крепкой и надежной стране, которая никогда своих не бросает», — написал Калиматов в своем Телерам-канале.

Он напомнил, что единственная страна, которая помогала и поддерживала эти республики и области в самый тяжелый период — Россия.

«На каждом этапе Президент Владимир Путин доказывает, что лозунг «Своих не бросаем» — это не просто декларация, это готовность идти до конца в своем желании помогать и спасать. Вы законные жители России! Поздравляем!», — подчеркнул Глава республики.

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