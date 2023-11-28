Из аэропорта «Магас» по понедельникам выполняются полеты из Ингушетии в Самару и обратно

Вылет из республики — в 15:00 мск, прилет в Самару — в 18:20 (время местное), вылет оттуда — в 12:55 (время местное), прилет в «Магас» — в 14:15 мск, сообщили «Ингушетии» в аэропорту региона.

Отмечается, что стоимость билетов от 4200 рублей.

«Данное направление выгодно транзитным пассажирам, направляющимся в сибирские регионы России, Киргизию, Таджикистан и Казахстан, так как, используя стыковочные рейсы, можно осуществлять полеты по данным направлениям через Самару», — отметил собеседник издания.

Напомним, что запуск регулярного авиарейса из Самары в Ингушетию и обратно состоялся летом прошлого года.