Авиасообщение

Из аэропорта «Магас» по понедельникам выполняются полеты из Ингушетии в Самару и обратно

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Из аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова авиакомпанией Red Wings по понедельникам выполняются полеты из Ингушетии в Самару и обратно.

Вылет из республики — в 15:00 мск, прилет в Самару — в 18:20 (время местное), вылет оттуда — в 12:55 (время местное), прилет в «Магас» — в 14:15 мск, сообщили «Ингушетии» в аэропорту региона.

Отмечается, что стоимость билетов от 4200 рублей.

«Данное направление выгодно транзитным пассажирам, направляющимся в сибирские регионы России, Киргизию, Таджикистан и Казахстан, так как, используя стыковочные рейсы, можно осуществлять полеты по данным направлениям через Самару», — отметил собеседник издания.

Напомним, что запуск регулярного авиарейса из Самары в Ингушетию и обратно состоялся летом прошлого года.

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