Жилье

Из аварийных общежитий в городе Назрани Ингушетии в ближайшее время планируется переселение 27 семей

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заслушал доклад мэра Назрани Урусхана Евлоева о реализации плана по переселению людей из аварийных общежитий и домов, расположенных на проспекте Базоркина.

Евлоев сообщил, что в настоящее время подписан 91 договор с жителями трех аварийных домов (номера — 3, 20 и 38 на проспекте  Базоркина). В ближайшее время планируется переселение еще 27 семей из общежитий в дома на улице Новой. На данный момент не расселенной из общежитий остается 81 семья, из дома номер три на указанном проспекте — 31 семья.

Мэр отметил, что указанные мероприятия должны были завершиться еще пять лет назад, как итог исполнения адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2013-2015 годах». Однако внесенные в нее позже изменения привели к затягиванию сроков их реализации.

Так, изначально планировалось строительство 127 квартир, но в 2016 году в план были внесены корректировки и проведена перепланировка на 264 квартиры — проект с внесенными изменениями и соответствующее заключение экспертизы в муниципальной администрации имеется. В результате гражданам было предложено переехать в квартиры, планировка и площадь которых не соответствовала жилым помещениям, занимаемым жильцами аварийных домов, что противоречило требованиям статьи 89 ЖК России. Неравнозначный обмен людей не устроил, и они обратились к властям с вопросом об оказании содействия в решении проблемы.

В настоящее время, по словам градоначальника, поиском оптимального варианта выхода из сложившейся ситуации, предусматривающего защиту интересов жителей и улучшение их жилищных условий в рамках законодательства, занимается специально созданная рабочая группа. Командой разработана дорожная карта, включающая в себя поэтапное переселение граждан, проводится работа по определению помещений, соответствующих нормам Жилищного кодекса, в том числе по площади и количеству комнат.

Между тем исковое производство временно приостановлено до проведения вышеуказанной группой необходимых мероприятий по обследованию и проверке обозначенных квартир, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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