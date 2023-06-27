Из Ингушетии 225 призывников убыли к местам несения службы

Об этом сообщил военный комиссар Заурбек Гадаборшев на заседании правительства под руководством исполняющего обязанности премьера республики Магомеда Евлоева.

По его словам, при проведении кампании еженедельно заслушивались военные комиссары муниципалитетов, осуществлялось информационное обеспечение мероприятий, проводились, сходы граждан в городах и селах, где поднимались вопросы необходимости исполнения гражданами призывного возраста воинской обязанности.

Гадаборшева считает, что предпринятые меры позволили своевременно укомплектовывать воинские команды необходимым количеством призывников с учетом необходимого резерва.

Военком отметил, что лучше всего с установленным заданием справились военные комиссариаты Малгобека, Малгобекского и Джейрахского районов, главы администраций которых обеспечили его 100% выполнение. На конец июня было вручено лично призывникам 645 повесток, их родителям — 638. Часть повесток была возвращена, ввиду того, молодые люди находятся на выезде. Вместе с тем, на основании результатов оповещения, подготовлены материалы по привлечению к административной ответственности более 500 юношей, нарушивших правила воинского учета.

Евлоев поблагодарил всех ответственных лиц за проведенную эффективную работу. «План по весеннему призыву мы выполнили, однако нельзя расслабляться. Впереди осенний призыв, к которому нужно готовиться уже сейчас», — подчеркнул он.

В пресс-службе Главы и правительства Ингушетии напомнили, что отправка последней группы призывников состоялась 20 июня. Церемония с участием должностных лиц, общественников, молодежи, родственников новобранцев проходила на территории 503-го Гвардейского мотострелкового полка, дислоцированного в сельском поселении Троицкое Сунженского района.