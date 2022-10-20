Из Ингушетии доставили очередной гуманитарный груз для участников СВО на Украине

«При участии регионального министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Исы Татиева была организована доставка очередной партии помощи в поддержку военнослужащих из Ингушетии, в частности бойцам 503-го мотострелкового полка, 291-й артиллерийской бригады», — сообщается в Телеграм-канале правительства региона.

Отмечается, что гуманитарная помощь была собрана и отправлена по поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова за счет средств из Национального фонда развития республики.

Для поддержки бойцов было закуплено все самое необходимое. Как продукты питания, так и медикаменты, средства личной гигиены, технические устройства, теплая одежда, газовые плиты, тепловые пушки и другое.