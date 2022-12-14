СВО

Из Ингушетии на Крымский полуостров отправили более 20 снайперов и сапёров

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В Ингушетии в зону СВО проводили очередную группу добровольцев из снайперов и саперов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Частичная мобилизация в стране завершилась. Но среди военнообязанных есть добровольцы, которые по-прежнему принимают важное для себя решение — отправиться в зону специальной военной операции. Сегодня из Ингушетии на Крымский полуостров отправили более 20 снайперов и сапёров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде чем они прибудут в расположение воинских подразделений, задействованных в проведении СВО, бойцам предстоит пройти курсы подготовки на полигонах под руководством опытных инструкторов.

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