«Частичная мобилизация в стране завершилась. Но среди военнообязанных есть добровольцы, которые по-прежнему принимают важное для себя решение — отправиться в зону специальной военной операции. Сегодня из Ингушетии на Крымский полуостров отправили более 20 снайперов и сапёров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде чем они прибудут в расположение воинских подразделений, задействованных в проведении СВО, бойцам предстоит пройти курсы подготовки на полигонах под руководством опытных инструкторов.