Гуманитарная помощь

Из Ингушетии в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз

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В зону спецоперации отправили очередную партию гуманитарной помощи, необходимой нашим бойцам, сообщил в своем Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«С оснащением и вооружением у наших ребят сейчас все в порядке. Но есть отдельные вещи, которые нужны всегда, и много их не бывает. Поэтому в состав груза включили средства гигиены, одежду, специальное оборудование и продукты питания. В общей сложности груз составил около 28 тонн», — отметил Глава.

По его словам, гуманитарная помощь отправлена не только военнослужащим, но и жителям подшефного Токмакского района Запорожской области.

«Мы получили заявку от жителей, в которой они указали все, что им необходимо, и отправили груз с полезными детскими смесями и горной питьевой водой. Все эти продукты питания производятся в нашей республике. Часть расходов в этом мероприятии на себя взяли и работники бюджетной сферы», — написал Махмуд-Али Калиматов.

«Хочу отметить, что с самого начала военной спецоперации на Украине в общей сложности было отправлено более 600 тонн продовольственного груза. Благодарю всех, кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи. Сегодня особенно важно быть вместе во всем», — подчеркнул руководитель субъекта.

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