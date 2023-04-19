СВО

Из Ингушетии в зону СВО отправили партию внедорожников для бойцов

0

Из Ингушетии отправили очередную партию внедорожников с повышенной проходимостью для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Машины будут использованы для нужд бойцов из республики и других регионов России, достойно выполняющих свой ратный долг в зоне СВО. Модели выбраны с учетом пожеланий военнослужащих и приобретены на средства Национального фонда развития республики», — отметил Калиматов.

Он напомнил, что в январе текущего года из региона были отправлены семь автомобилей.

«Находящиеся на передовой солдаты, офицеры и добровольцы из Ингушетии демонстрируют примеры храбрости и самопожертвования, проявляют доблесть в ходе боевых действий. Мы восхищаемся стойкостью и отвагой тех, кто встал на защиту Родины в сложный период. Всегда будем поддерживать наших защитников, помогать их семьям, чтоб они ни в чем не нуждались. Своих не бросаем!» — подчеркнул Глава.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Педагоги из Ингушетии участвовали в Форуме классных руководителей
В горах Ингушетии прошли съемки короткометражной историй ко Дню Победы
Глава Ингушетии к Ураза-Байраму оплатил долги жителей Сунжи за продукты в нескольких магазинах
Новая школа появится в отдаленном ингушском селе Берд-Юрт
Последнюю из цикла ярмарок к празднику разговения провели в Ингушетии
В Ингушетии более тысячи детей-инвалидов получили подарки от фонда «Сафмар» к празднику Ид аль-Фитр
В Ингушетии повысят надежность электроснабжения 19 тыс. жителей региона
Представители национально-культурных обществ Ингушетии были приглашены на коллективный ифтар
Ингушетия готова к проведению «Диктанта Победы»
Волонтерский штаб по организации рейтингового голосования в Ингушетии повышает свою активность
Вице-премьер Ингушетии обозначила необходимость современного воспитания детей в школах

Главное

Яндекс.Метрика

 