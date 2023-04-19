Из Ингушетии в зону СВО отправили партию внедорожников для бойцов

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Машины будут использованы для нужд бойцов из республики и других регионов России, достойно выполняющих свой ратный долг в зоне СВО. Модели выбраны с учетом пожеланий военнослужащих и приобретены на средства Национального фонда развития республики», — отметил Калиматов.

Он напомнил, что в январе текущего года из региона были отправлены семь автомобилей.

«Находящиеся на передовой солдаты, офицеры и добровольцы из Ингушетии демонстрируют примеры храбрости и самопожертвования, проявляют доблесть в ходе боевых действий. Мы восхищаемся стойкостью и отвагой тех, кто встал на защиту Родины в сложный период. Всегда будем поддерживать наших защитников, помогать их семьям, чтоб они ни в чем не нуждались. Своих не бросаем!» — подчеркнул Глава.