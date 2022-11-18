Из Ингушетии в зону СВО передали 20 тонн гуманитарной помощи

«Данный груз доставлен по поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Он содержит продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, теплую одежду, средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

В свою очередь военнослужащие выразили искреннюю благодарность руководителю республики и населению региона за такую поддержку и заботу.

«Уважаемый Махмуд-Али Макшарипович и жители Ингушетии! Спасибо вам огромное за помощь, за огромный вклад в дело защиты интересов нашей Родины! Победа будет за нами! Всех благ, мира вашему дому!» — отметили они в своей речи.