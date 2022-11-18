Из Ингушетии в зону СВО передали 20 тонн гуманитарной помощи
20 тонн гуманитарной помощи доставили из Ингушетии участникам СВО на Украине, сообщили в пресс-службе Правительства РИ.
«Данный груз доставлен по поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Он содержит продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, теплую одежду, средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.
В свою очередь военнослужащие выразили искреннюю благодарность руководителю республики и населению региона за такую поддержку и заботу.
«Уважаемый Махмуд-Али Макшарипович и жители Ингушетии! Спасибо вам огромное за помощь, за огромный вклад в дело защиты интересов нашей Родины! Победа будет за нами! Всех благ, мира вашему дому!» — отметили они в своей речи.