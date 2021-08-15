Отопительный сезон

Из Национального фонда развития Ингушетии выделены средства для подготовки к зиме перинатального центра

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По поручению руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова республиканскому перинатальному центру будут выделены средства из Национального фонда развития Ингушетии на закупку радиаторов к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Такое решение было принято после обращения руководства медучреждения, поскольку перинатальный центр столкнулся с проблемой выхода из строя отопительных приборов. По словам главврача центра Людмилы Халухаевой, первые годы расходы по замене батарей нес подрядчик в соответствии с обязательствами по гарантийному сроку. Также они закупались и за счет собственных средств.

По ее данным, причинами возникновения проблемы являются отсутствие ранее автономной системы отопления, а также несоответствие химической водоподготовки — уровень кислорода превышает норму, что приводит к быстрому окислению металла.

Региональным руководством для решения вопроса были назначены ответственные лица — вице-премьер республики, представители министерств строительства и здравоохранения. Кроме того, для определения степени повреждения, причин и оценки состояния отопительной системы был назначен анализ специалистов.

Для личного ознакомления с ситуацией медучреждение посетил председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Он сообщил, что решение о выделении средств из Национального фонда уже принято, контроль качества исполнения поручен курирующему вице-премьеру Тимуру Фаттахову.

Также он отметил, что в регионе выпускаются радиаторы, поэтому поставщиком оборудования станет местный производитель. По его словам, все, что возможно закупить на территории субъекта, должно приобретаться здесь, таким образом, будет осуществляться и поддержка бизнеса, то есть налогоплательщиков, пополняющих республиканский бюджет.

Напомним, что со следующего отопительного сезона республиканский перинатальный центр планируется отапливать индивидуальной котельной, которая ранее использовалась еще и для снабжения 18-этажных домов для детей-сирот и молодых семей. В текущем году Махмудом-Али Калиматовым было дано указание построить отдельную блочно-модульную котельную для высоток. Средства на осуществление данных работ были выделены из Национального фонда развития.

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