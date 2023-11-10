Из Назрановского района Ингушетии в армию отправились еще 9 новобранцев

Глава Назрановского района Амирхан Измайлов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, посетил данное мероприятие, пообщался с каждым призывником и пожелал им с честью представить республику и достойно пройти службу. По его словам, от района на этот раз ряды Вооруженных сил России пополнили 9 человек, они будут служить в сухопутных войсках.

Отмечается, что всего в нынешний осенний призыв от Назрановского района в армию отправились 34 человека.

«Пожелал призывникам достойного прохождения военной службы и скорейшего возвращения домой», — рассказал Амирхан Измайлов.

Напомним, солдаты срочной службы не будут отправлены на новые территории России и в зону проведения специальной военной операции.