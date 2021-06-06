Из столичных мэров регионов СКФО меньше всех в минувшем году заработал глава администрации Магаса

«Доход Аушева в прошлом году составил 348,4 тыс. рублей. Недвижимостью чиновник не владеет, а в пользовании у него дом и земельный участок. Ездит мэр Магаса на «Мерседесе», — говорится в пресс-релизе.

Второй с конца — мэр столицы Чеченской республики Грозного Хас-Магомед Кадыров с годовым заработком в 1 млн 234 тыс. рублей. У Кадырова нет ни недвижимости, ни транспорта. В пользовании — только жилой дом (площадь не указана).

Третий с хвоста списка — глава администрации североосетинского Владикавказа Русланбек Икаев. В 2020 году он заработал 1 млн 495 тыс. рублей. Его супруге принадлежит вся недвижимость: четыре квартиры, два подземных гаража, подземный паркинг, дом, земельный участок, автомобиль «Тойота Лексус» и др.

В середине рейтинга глава столицы Кабардино-Балкарии Нальчика Таймураз Ахохов. Он задекларировал доход в размере 1 млн 511 тыс. рублей. В его собственности — земельный участок и дом.

Отмечается, что в тройке лидеров — чиновники из Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Дагестана.