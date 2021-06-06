Муниципалитет

Из столичных мэров регионов СКФО меньше всех в минувшем году заработал глава администрации Магаса

0
Усман Аушев

Мэр Магаса Усман Аушев заработал в 2020 году меньше всех своих коллег в административных центрах регионов Северо-Кавказского федерального округа. Лидером стал мэр Ставрополя Иван Ульянченко, приводит статистику аналитический центр «Акценты».

«Доход Аушева в прошлом году составил 348,4 тыс. рублей. Недвижимостью чиновник не владеет, а в пользовании у него дом и земельный участок. Ездит мэр Магаса на «Мерседесе», — говорится в пресс-релизе.

Второй с конца — мэр столицы Чеченской республики Грозного Хас-Магомед Кадыров с годовым заработком в 1 млн 234 тыс. рублей. У Кадырова нет ни недвижимости, ни транспорта. В пользовании — только жилой дом (площадь не указана).

Третий с хвоста списка — глава администрации североосетинского Владикавказа Русланбек Икаев. В 2020 году он заработал 1 млн 495 тыс. рублей. Его супруге принадлежит вся недвижимость: четыре квартиры, два подземных гаража, подземный паркинг, дом, земельный участок, автомобиль «Тойота Лексус» и др.

В середине рейтинга глава столицы Кабардино-Балкарии Нальчика Таймураз Ахохов. Он задекларировал доход в размере 1 млн 511 тыс. рублей. В его собственности — земельный участок и дом.

Отмечается, что в тройке лидеров — чиновники из Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Власти продлили коронавирусные ограничения в Ингушетии до 15 июля
Для проведения ГИА в школах Ингушетии развернуто 8 экзаменационных пунктов
Ислам Хазбиев стал двукратным победителем республиканского турнира по грэпплингу
В Ингушетии экологи научили детей сортировке мусора
Более 700 выпускников Ингушетии сдают ЕГЭ по профильной математике
Первое в СКФО художественно-ремесленное училище планируют создать в Ингушетии
Автор «Путеводителя по горной Ингушетии и предгорьям» Тимур Агиров презентовал свою книгу
В Ингушетии запланирован ряд памятных мероприятий к Дню памяти и скорби
В Ингушетии стартовал Международный экологический форум «MAGAS 2021»
Ингушские боксеры стали призерами чемпионата РОФСО «Юность России»
Жители Назрани останутся без газа из-за ремонтных работ

Главное

Яндекс.Метрика

 