Из-за аварии на насосной станции жители двух городов и района в Ингушетии остались без воды

«Мы вынуждены сообщить вам о серьезной аварии на головной насосной станции. В машинном зале произошел разрыв коллектора. Это повлияло на то, что мы не успели доставить воду на населенные пункты», — отмечается в Телеграм-канале ГУП «ИнгушрегионВодоканала».

Сообщается, что проводятся аварийно-восстановительные работы, которые должны быть завершены в ближайшее время.

«Приносим извинения за неудобства, которые вы можете испытывать из-за этой аварии», — говорится в релизе.

Ранее на совещании в Магасе Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что вопрос водоснабжения стоит остро, особенно в летний период.

По его словам, система водоснабжения в регионе нуждается в полной модернизации. Собственных средств и ресурсов для быстрого решения такой масштабной проблемы у республики нет. Власти не первый год ведут переговоры с федеральным центром для поэтапной реконструкции водохозяйственного комплекса региона и находят в этом вопросе понимание и поддержку в правительстве России. В текущем году Минэнерго Ингушетии были выделены средства на приобретение насосов и дополнительной комплектации к ним. Это помогло частично решить проблему.

Калиматов подверг критике работу руководителей муниципалитетов. «Даже если вы не можете сегодня дать воду людям, поговорите с ними, расскажите какие шаги власти предпринимают для решения данной проблемы. Мы нашли временное решение — закупили 14 водовозов, чтобы подвозить людям воду. Сейчас дополнительно будем устанавливать емкости объемом до 500 кубов воды на особо нуждающихся улицах. Но главы администраций даже этим ресурсом не пользуются в полной мере, чтобы снизить остроту проблемы», — сказал Глава Ингушетии.