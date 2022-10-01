Из-за порыва водопровода в городе Назрани Ингушетии частично отключили воду
Из-за порыва центрального водопровода в административном округе Альтиевский города Назрани по улице Арчакова, отключено водоснабжение в районе новостроек.
«Рабочие уже на месте», — сообщается в Телеграм-канале мэрии.
Также отмечается, что уже начата работа по замене насоса для возобновления подачи воды на верхние этажи в нескольких МКД по проспекту Базоркина.
В администрации города призвали жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и набраться терпения.