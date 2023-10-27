Из-за проблем с насосом в двух населенных пунктах Ингушетии отключили воду

«Доводим до вашего сведения, что у нас возникла техническая проблема с насосом ЦНС 300-240 на Альтиевском водозаборе. К сожалению, возможно нам придется временно прекратить водоснабжение в Назрановском районе, сельском поселении Барсуки и Альтиевском административном округе Назрани», — отмечается в релизе пресс-службы ГУП «Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения».

Там заверили, что сегодня с утра будут приобретены необходимые запасные части и начнутся работы по ремонту насоса.

«Мы приложим все усилия, чтобы восстановить водоснабжение как можно скорее. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (988) 120-08-07», — сообщили в ведомстве.