Водоснабжение

Из-за прорыва ветхой трубы часть жителей Назрани осталась без воды

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Из-за серьезного прорыва ветхой трубы по лице Чахкиева и необходимостью ее замены, без воды остались жители части административного округа Насыр-Кортский Назрани.

Будут наблюдаться перебои с водой частично в АО Гамурзиевский и Альтиевский. Возобновление водоснабжения ожидается ближе к вечеру, сообщает пресс-служба мэрии города.

Между тем, в Назрани продолжаются технические мероприятия, которые позволят подавать воду жителям микрорайона «Юбилейный» без песка, на что они пожаловались градоначальнику Урусхану Евлоеву.

Мэр поручил ответственным специалистам изучить ситуацию и устранить проблему.

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