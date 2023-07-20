Из-за прорыва ветхой трубы часть жителей Назрани осталась без воды
Из-за серьезного прорыва ветхой трубы по лице Чахкиева и необходимостью ее замены, без воды остались жители части административного округа Насыр-Кортский Назрани.
Будут наблюдаться перебои с водой частично в АО Гамурзиевский и Альтиевский. Возобновление водоснабжения ожидается ближе к вечеру, сообщает пресс-служба мэрии города.
Между тем, в Назрани продолжаются технические мероприятия, которые позволят подавать воду жителям микрорайона «Юбилейный» без песка, на что они пожаловались градоначальнику Урусхану Евлоеву.
Мэр поручил ответственным специалистам изучить ситуацию и устранить проблему.