Из-за прорыва ветхой трубы часть жителей Назрани осталась без воды

Будут наблюдаться перебои с водой частично в АО Гамурзиевский и Альтиевский. Возобновление водоснабжения ожидается ближе к вечеру, сообщает пресс-служба мэрии города.

Между тем, в Назрани продолжаются технические мероприятия, которые позволят подавать воду жителям микрорайона «Юбилейный» без песка, на что они пожаловались градоначальнику Урусхану Евлоеву.

Мэр поручил ответственным специалистам изучить ситуацию и устранить проблему.