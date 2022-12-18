Энергоснабжение

Из-за ремонтных работ в трех населенных пунктах Ингушетии отключат свет

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Из-за проведения внеплановых ремонтных работ в понедельник, 19 декабря, с 10 до 13 часов будет прекращена подача электроснабжения частично в город Карабулак, сельские поселения Троицкое и Яндаре.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону со ссылкой на ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго».

Следите за электрическими приборами и оборудованием, доведите данную информацию до знакомых и соседей, призвали жителей в чрезвычайном ведомстве.

Единая дежурно-диспетчерская служба Назрановского района 8 (8732) 22-11-07.

ЕДДС Сунженского района 8 (8734) 72-21-67.

ЕДДС города Карабулака 8 (8734) 44-43-51.

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