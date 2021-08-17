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Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Ингушетии за месяц в два раза увеличен коечный фонд

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Рукият Торшхоева

Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Ингушетии за последний месяц в два раза увеличен коечный фонд для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом на заседании правительства сообщила министр здравоохранения Рукият Торшхоева.

Как рассказала руководитель регионального Минздрава, по состоянию на 16 августа в республике функционируют 646 коек в 6 медицинских организациях. В том числе 51 реанимационная, а свободный коечный фонд составляет 28%. Вместе с тем ведется регулярный мониторинг заполняемости коечного фонда, который при необходимости меняется.

Говоря о поставке кислорода, Торшхоева отметила, что на данный момент республика может совершить еще два рейса из Краснодара. Новороссийск готов отпускать региону те объемы, которые регион в состоянии на сегодня вывезти, это — по 14 тонн в день.

Министр подчеркнула, что трудностей с поставкой кислорода в республику нет, обратив внимание на рассмотрении возможности увеличения резервного транспорта для его развозки по медучреждениям.

Торшхоева добавила, что в соответствии с приказом Минздрава Ингушетии, организовано оказание медицинской помощи пациентам на дому. Создано 6 амбулаторных ковид-центров и сформированы бригады по работе с больными.

Также возобновлена диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры, согласно утвержденным планам. Проводится углубленная диспансеризация лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию до 1 июля этого года.

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