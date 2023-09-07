Из-за возраста 16-летней жительнице Ингушетии отказали в реабилитации

«Как рассказала мать девочки, лечащие врачи рекомендовали ежеквартально проходить терапию в реабилитационном центре для детей-инвалидов, где она лечилась в марте этого года. Но там им заявили, что в соответствии с их уставом 16-летняя девочка не попадает в возрастную категорию детей (с 1 года до 15 лет), которые вправе проходить у них лечебно-восстановительный курс», — отметили в пресс-службе.

По словам собеседника издания, в результате проверки в уставе упомянутого медучреждения были обнаружены существенные противоречия действующему законодательству.

Республиканская прокуратура признала отказ центра в приеме дочери заявительницы незаконным. На основании прокурорского протеста руководство внесло изменения в устав учреждения. В новой редакции документа изменена возрастная категория приема детей для дальнейшей реабилитации с 1 года до 18 лет.