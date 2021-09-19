Избиратель из Карабулака считает, что в Ингушетии выборы организованы грамотно с точки зрения удобства для людей

Избиратель из города Карабулака Ахмед Котиев обратил внимание на то, как грамотно с точки зрения удобства для людей организованы нынешние выборы в Ингушетии.

Сам он выполнил гражданский долг и, по его мнению, отдал свой голос за достойного кандидата.

По словам Ахмеда Котиева, избиратели должны отдавать свои голоса за тех кандидатов, которые могут дать стране и республике в частности толчок к процветанию и улучшению социального положения нуждающихся людей.