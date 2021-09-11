«Россияне должны сделать свой выбор 17-19 сентября. 9 сентября на площадке МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол «На финишной прямой», где было озвучено, что основная часть избирателей уже определилась с выбором. Но есть и те, кто категорически отказывается идти на выборы, есть те, кто еще сомневается: пойдут или не пойдут. Политологи и практики уверенно давали прогнозы, что за 3 дня явка на выборах будет больше, чем за 1 день голосования», — напомнила Амерханова.

Она отметила, что формы и возможности для волеизъявления граждан избирательная система России предусматривает различные. Те, кто находится за рубежом могут проголосовать на участках для голосования, образованные за пределами страны. Есть механизм «мобильного избирателя», который позволяет избирателю проголосовать на любом удобном для него избирательном участке, а не по месту постоянной или временной прописки (голосование по месту нахождения).

«Есть возможность «дистанционно электронного голосования» (ДЭГ), посредством портала в сети интернет. «Голосование вне помещения», если избиратель по различным причинам не может прибыть в помещение для голосования. Есть «надомное голосование», когда избиратель может подать устное или письменное заявление за 10 дней до голосования, но не позднее 14:00 мск дня голосования. Есть форма «многодневного голосования» (три отведенных дня). Все указанные инновации были реакцией государства на вызовы жизни и здоровью граждан в результате распространения в 2020 году Covid-19. Каждый избиратель должен выбрать удобную для него форму и проголосовать», — считает председатель регионального отделения ВОД «Матери России» в Ингушетии.

Амерханова призвала избирателей страны и республики принять активное участие в выборах, соблюдая при этом все меры безопасности из-за распространения коронавируса.