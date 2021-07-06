Избирателей Ингушетии проинформируют о прогулах депутатов на заседаниях

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов внес изменения в закон о статусе депутата местного парламента, предусматривающие информирование граждан о прогулах заседаний, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Впредь информация о систематическом отсутствии депутата Народного собрания на заседаниях будет публиковаться в официальном печатном издании или размещаться на сайте парламента», — пояснили в пресс-службе.

По данным собеседника, при необходимости информация будет доведена до сведения избирателей. Республиканский закон уже вступил в силу.

Напомним, в составе ингушского парламента, сформированного по итогам выборов 18 сентября 2016 года, 32 депутата. Они представляют четыре политические партии: «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию» и ЛДПР.

В середине июня законодатели единогласно приняли постановление о назначении выборов депутатов НС седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.

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