Брифинг

Избиратели, проявив активность, возложили определенные обязательства и на меня, как на Главу республики — Калиматов

0
Махмуд-Али Калиматов

Наши избиратели, проявив активность, возложили определенные обязательства не только на депутатов, но и на меня, как на Главу республики, заявил Махмуд-Али Калиматов на брифинге по итогам парламентских выборов в регионе.

Он отметил, что с новым составом Народного собрания он связывает определенные надежды. В первую очередь, речь идет о взаимодействии муниципальных властей, правительства и руководителя республики с парламентом.

«Те цифры, которые мы видим, более 80% явка избирателей, — это... не люблю слово «аванс», скажу — это большие обязательства. Все мы должны работать на благо людей. Я в дни выборов побывал на 42-х избирательных участках, видел доверие в глазах людей, мы не должны их подвести», — подчеркнул Калиматов.

Глава республики считает, что те люди, которые занимаются законотворчеством, должны исходить из реально складывающейся ситуации, то есть — учитывать качество жизни людей, их проблемы и чаяния.

«Они — народные избранники, соответственно, быть ближе к людям, учитывать наказы избирателей — их главная задача. Но и избиратели должны контролировать: решаются проблемы или нет. Более того, я призываю делать это, как говориться, «на то и щука, чтобы карась не дремал», — отметил Калиматов.

«Со своей стороны могу сказать твердо, я буду делать все возможное, чтобы обещания не остались таковыми, а были реальные дела», — добавил Глава республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов поблагодарил жителей Ингушетии за активную явку на выборах-2021
В ЦИК России и избирком Ингушетии жалоб по выборам в республике не поступало
Глава Ингушетии считает, что вопрос о спикере нового состава парламента региона нужно адресовать депутатам
У единороссов абсолютное большинство мандатов в ингушском парламенте
Нарушений общественного порядка на территории Ингушетии во время выборов не допущено — управление Росгвардии
Евгений Титов: «Садоводство — высокомаржинальная отрасль для бизнеса и драйвер роста «зелёных» АПК-проектов
Цифра со льготой: как получить до 10 млрд ₽ на развитие бизнеса
Мадина Богатырёва: «От выбора, который мы сделали, зависит достижение многих целей, стоящих сегодня пред нашей республикой»
В Ингушетии открыты 12 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
В Государственную Думу впервые за долгое время проходят пять партий
Жду, что деятельность депутатов нового созыва будет направлена на процветание нашей республики, ее прогресс — Хасан Халмурзиев

Главное

Яндекс.Метрика

 