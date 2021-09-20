Он отметил, что с новым составом Народного собрания он связывает определенные надежды. В первую очередь, речь идет о взаимодействии муниципальных властей, правительства и руководителя республики с парламентом.

«Те цифры, которые мы видим, более 80% явка избирателей, — это... не люблю слово «аванс», скажу — это большие обязательства. Все мы должны работать на благо людей. Я в дни выборов побывал на 42-х избирательных участках, видел доверие в глазах людей, мы не должны их подвести», — подчеркнул Калиматов.

Глава республики считает, что те люди, которые занимаются законотворчеством, должны исходить из реально складывающейся ситуации, то есть — учитывать качество жизни людей, их проблемы и чаяния.

«Они — народные избранники, соответственно, быть ближе к людям, учитывать наказы избирателей — их главная задача. Но и избиратели должны контролировать: решаются проблемы или нет. Более того, я призываю делать это, как говориться, «на то и щука, чтобы карась не дремал», — отметил Калиматов.

«Со своей стороны могу сказать твердо, я буду делать все возможное, чтобы обещания не остались таковыми, а были реальные дела», — добавил Глава республики.