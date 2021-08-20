Избирательная комиссия Ингушетии провела обучающий семинар в Малгобекском районе
Избирательная комиссия Ингушетии провела обучающий семинар в Малгобекском районе по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Народного собрания республики седьмого созыва 17-19 сентября.
В конференц-зале администрации района собрались председатель Избирательной комиссии региона Мусса Евлоев, его заместитель Беслан Котиев, члены участковых избирательных комиссий, председатели территориальных избирательных комиссий Малгобека и Малгобекского района Мухмад Коригов и Исраил Мержоев.
Как сообщили газете «Ингушетия» в главном выборном органе региона, открывая мероприятие, Мусса Евлоев рассказал о той работе, которая проведена к настоящему времени Избирательной комиссией республики по подготовке к выборам.
В ходе семинара также были рассмотрены такие вопросы, как организация работы участковых избирательных комиссий в дни голосования, обеспечение участковых комиссий технологическим оборудованием, безопасной работой в дни голосования и др. Особое внимание было уделено организации работы с программным обеспечением «Интерактивный рабочий блокнот УИК».
Семинар прошел в форме живого диалога, участники могли задать интересующие их вопросы и получить подробные ответы.