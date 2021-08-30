Избирательные участки Назрановского района Ингушетии соответствуют требованиям безопасности

Накануне рабочая группа из числа представителей полиции, пожарной службы, ГО и ЧС и администрации Назрановского района завершила комиссионное обследование помещений, в которых располагаются избирательные участки.

По результатам проверки практически все участки соответствуют необходимым нормам и требованиям, по выявленным отдельным замечаниям на одном из участков были устранены недостатки.

Ранее в ходе обучающего семинара председатели участковых избирательных комиссий были предметно проинформированы по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности, с ними был проведен противопожарный инструктаж, они были ознакомлены с действиями при возникновении пожара.