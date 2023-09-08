Избирком Ингушетии готов к проведению выборов 10 сентября

В заседании приняли участие председатели территориальных избирательных комиссий, представители прокуратуры, уполномоченный по правам человека в Ингушетии и др.

Отмечается, что председатели территориальных избирательных комиссий выступили с информацией о проделанной работе в ходе подготовки и проведения единого дня голосования 10 сентября 2023 года.

Председатель Избирательной комиссии республики Мусса Евлоев поблагодарил всех за проделанную работу, пожелал успешной и плодотворной работы в день голосования всем участникам избирательного процесса.