Избирком Ингушетии готов к проведению выборов 10 сентября
Избирательные комиссии Ингушетии готовы к проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований 10 сентября, об этом было заявлено на расширенном заседании главного выборного органа республики.
В заседании приняли участие председатели территориальных избирательных комиссий, представители прокуратуры, уполномоченный по правам человека в Ингушетии и др.
Отмечается, что председатели территориальных избирательных комиссий выступили с информацией о проделанной работе в ходе подготовки и проведения единого дня голосования 10 сентября 2023 года.
Председатель Избирательной комиссии республики Мусса Евлоев поблагодарил всех за проделанную работу, пожелал успешной и плодотворной работы в день голосования всем участникам избирательного процесса.