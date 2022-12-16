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Избирком Ингушетии провел игру «Брейн-ринг» среди студентов

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Избирательная комиссия Ингушетии провела интеллектуальную игру «Брейн-ринг» среди студентов средних учебных заведений.

Мероприятие состоялось в центральной библиотеке централизованной библиотечной системы города Назрани. Для игры были выбраны вопросы, связанные с избирательным правом и избирательным процессом Российской Федерации.

Призовые места среди команд по итогам игры были распределены следующим образом: 1 место — Ингушский политехнический колледж; 2 место — Колледж сервиса и быта; 3 место — Назрановский политехнический колледж.

Победителям организаторы вручили призы. Кроме этого, всем участникам игры была вручена сувенирная продукция с символикой Избирательной комиссии Республики Ингушетия.

 

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