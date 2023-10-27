Избившие подозреваемого четверо полицейских в Ингушетии требовали передать им квартиру

Там напомнили, что 5 октября 2023 текущего года четверо сотрудников МО МВД России «Малгобекский» неправомерно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. В здании ведомства они применили насилие в отношении потерпевшего, требуя от него признать свою причастность к незаконному обороту наркотиков.

После того как мужчина отказался признавать свою вину, полицейские потребовали передать им на безвозмездной основе право собственности на принадлежащую ему квартиру в городе Карабулаке, под видом ее продажи подконтрольному им лицу.

В следственном управлении СКР по региону отметили, что ранее по решению суда обвиняемые заключены под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, 20 октября в пресс-службе МВД по республике газете «Ингушетия» подтвердили, что избившие подозреваемого полицейские будут уволены.

«Проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке», — отметил собеседник издания.