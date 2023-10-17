Избивших жителя Ингушетии неизвестных разыскивают правоохранители

По данным собеседника издания, накануне в сельском поселении Долаково Назрановского района братьям, передвигавшимся на автомобиле Lada Kalina, перегородила дорогу Lada Granta без номеров.

Три человека из второй машины причинили побои одному из находившихся в Lada Kalina, в том числе ударив дубинкой, а также разбили лобовое стекло и повредили стойку автомобиля, после чего скрылись с места происшествия.

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц причастных к данному преступлению.